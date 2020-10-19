❓ Так нужно ли сегодня подавать сведения об удаленщиках?

Сегодня понедельник, очередной срок по сдаче работодателям Москвы отчетов по удаленщикам. И хотя мы уже писали, что всем не нужно, а только если есть изменения в сведениях, все равно вопросы продолжают задавать.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Уверена что обсуждали, но не смогла найти 🙁 если ничего не поменялось, нужно сегодня отправлять отчет по удаленщикам? или только в случае каких то изменений?».

Проблема не в том, что читали у нас или не читали, а в постоянном наслоении указов мэра одного на другой и, видимо, не особо эффективной разъяснительной работы.

Вот что пишут в комментариях:

«Только в случае изменений».

Дальше уточняют, на основании чего не нужно:

«Если изменений нет — не нужно, указ 101- УМ Мэра Москвы от 15.10.20».

А кто-то перестраховывается, и пытается подать:

«Попробовала сдать, а сайт висит. Нафиг. Я буду сдавать одно и то же каждый понедельник. Если мос.ру будет принимать конечно».

Правда, сайт снова висит:

А кто-то приводит официальный ответ с мос.ру:

Кто-то недавно в другой ветке предлагал каждую неделю что-то менять и отправлять, дабы повесить сайт mos.ru. Неужели решили осуществить задуманное? Или оно само?