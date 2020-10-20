Банки отменяют комиссии за вывод средств со счета, заблокированного по 115-ФЗ. Взамен вводят комиссии за вывод со всех подряд

Банки отменяют заградительные тарифы за вывод остатка со счета, заблокированного по 115-ФЗ. Но зато вводят повышенные комиссии за вывод остатка со всех подряд, без привязки к закону ПОД/ФТ.

Об этом пишет телеграм-канал «Тот самый 115-ФЗ».

«Банки начинают потихоньку отменять заградительные тарифы за вывод остатка с заблокированного счета по 115-ФЗ. Такие комиссии составляют 10 — 30% от суммы остатка. Последние громкие скандалы, а также судебная практика говорит о том, что брать комиссию со ссылкой на антиотмывочный закон нельзя. Все суды исходят из того, что тот самый 115-ФЗ не содержит таких мер воздействия, как повышенная комиссия».

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А банки нашли новый способ брать комиссию — просто отвязали ее от 115-ФЗ.

«Предприимчивые банкиры нашли новый способ брать повышенный тариф за вывод остатка, теперь комиссия за перечисление остатка с закрываемого счета не привязана к 115-ФЗ, а просто берется со всех подряд.😕 Все, кто закрывают счет и просит перевести остаток — облагаются повышенной комиссией. Теперь все доводы судов биты: нет дискриминации, нет привязки ни к 115-ФЗ, ни к иному закону, теперь это просто плата за услугу. Однако, с юридической точки зрения и такие комиссии можно если не оспорить, то существенно уменьшить через суд, но уже гораздо сложнее. Ведь истцу придется обосновать, что сумма завышена и банк незаконно обогащается на таких тарифах».

Комиссия, по сути, осталась, просто к закону она не привязана, да и оспорить стало сложнее.