Отправлять ли на медосмотр сотрудников, работающих за компьютером, зависит от характеристик компьютера

Минтруд в письме от 08.07.2020 № 15-2/ООГ-1953 разъяснил, в каком случае сотрудники, работающие за компьютером, не должны проходить обязательные медосмотры.

В соответствии с подпунктом 3.2.2.4 Перечня факторов обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры проводятся при наличии на рабочем месте электромагнитного поля широкополосного спектра частот (5 Гц — 2 кГц, 2 кГц — 400 кГц) (при превышении предельно допустимого уровня).

В документе отмечается, что если сотрудники работают с персональными компьютерами, имеющими диапазон частот электромагнитных полей широкополосного спектра частот ниже уровня, указанного в подпункте 3.2.2.4 Перечня факторов (5 Гц — 2 кГц, 2 кГц — 400 кГц), не превышающий предельно допустимого уровня, то данные работники не должны проходить предварительные и периодические медосмотры.