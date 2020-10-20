Как именно столичные власти проверяют, что отправленные на удаленку работники действительно на ней?

Бухгалтеры интересуются, а какими конкретными методами столичные власти проверяют, действительно ли отправленные на удаленку 30% работников на ней находятся?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Ребята, а как в Москве будут контролировать 1/3?. От друзей слышала типа по локации телефона. Но это бред. А как?».

В комментариях на это пишут:

«Паре моих знакомых звонили и спрашивали, они сейчас на работе очно или дистанционно работают».

Кто-то дал очень обстоятельный комментарий:

«Думаю надежной системы сплошного контроля разных объектов не существует. Тех, кто ездит на общественном транспорте можно контролировать по карте тройка. Но обойти этот контроль легко несколькими картами тройка или картой взятой „взаймы“. В метро можно попробовать контролировать по лицам. Для этого нужно иметь базу данных фотографий работников. Такая база может быть в МВД по паспортам. Нужно сделать базу всех москвичей. В этой базе нужно сделать базу потенциальных „нарушителей“ на основе сданных в электронном виде данных от работодателей. Как проверить, был ли „нарушитель“ на работе или пошел ща хлебом или погулял с собакой? По геолокации местонахождения камеры. Адрес места работы можно взять по данным работодателя. Совмещение „лица в камере“ и „локацией места работы“. Геолокация телефона малодостоверна, так как ее можно отключить. Заставлять включать геолокацию в спецприложении и отсылать фото с геолокацией проблематично. Работник не обязан иметь смартфон. Технология распознавания лиц сложная. Маски снижают эффективность этой системы. В небольшом городе такую базу создать можно. Для Москвы это нереально сделать в автоматическом режиме. Локальные выборочные проверки сделать можно. Самый надежный способ — облава в офисах. Но это тоже сложно и проблематично. Тех, кто ездит на машине проще всего контролировать по камерам на дороге и по номеру машины по аналогии со штрафами».

Кто-то интересуется, а как в регионах пенсионеров удержать дома:

«А как в провинции запирать пенсионеров? транспортные карты мы не имеем, ходим в основном пешком — забирать обувь будут?».

А кто-то случаем делится, как оно было:

«Тут дочь подруги посадили на карантин на 2 недели, а она в магазин пошла... таки вот ей позвонили прям пока она шла и сказали сидеть дома🙄может совпадение конечно».

И еще делятся услышанным в очереди как проверяли офис:

«Стоя в очереди за ЭЦП😁разговорились, рассказали, что приходили «из правительства Москвы (дословно) в офис, проверяли в масках ли, есть ли антисептик, термометр, велели красную ленту по полу пустить... тут очередь моя подошла, не успела спросить-где офис-то территориально?».

К врачу, кстати разрешают сходить, даже карту разблокируют:

«У родственницы 65 контора сдала ее соцкарту. Завтра ей идти к врачу. Сегодня пришла смска от ДИТ, что ее транспортное приложение разблокировано на завтра для посещения врача. Совпадение? Не думаю».

Еще были комментарии о теории заговора, манипуляциях и прочем, но мы их не будем тут публиковать.