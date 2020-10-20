Если транспортное средство компании не зарегистрировано, налог на него платить не придется

Согласно части первой статьи 357 НК плательщиками транспортного налога являются лица, на которых в соответствии с законодательством РФ зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения.

В целях налогового контроля организации подлежат постановке на учет в налоговых органах по месту нахождения принадлежащих им транспортных средств. Постановка на учет осуществляется на основании сведений, сообщаемых госорганами (ГИБДД и т.д.) без участия владельца транспортного средства.

Нормы НК не предусматривают признание налоговым органом в качестве плательщиков налога лиц, на которых по данным уполномоченных органов не зарегистрированы транспортные средства.

Об этом сообщает ФНС в письме № БС-4-21/15757@ от 28.09.2020.

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Как известно, уже за 2020 год организациям не надо сдавать декларацию по транспортному налогу. Налоговая сама все посчитает и направит сообщение.

Если у налоговиков нет информации о регистрации на фирму авто, сообщения не будет.

Между тем с 2021 года на основании пункта 2.2 статьи 23 НК организации обязаны направить в налоговый орган сообщение о наличии у них транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения, в случае неполучения сообщения об исчисленном налоге.

Сообщение о наличии объекта налогообложения представляется однократно в срок до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, с приложением копий документов, подтверждающих государственную регистрацию транспортных средств.

Но при этом исполнение вышеуказанной обязанности обусловлено наличием государственной регистрации транспортного средства, проведенной уполномоченным органом.