Налоговики сравнивают данные в РСВ и 6-НДФЛ с количеством выданных пропусков. И требуют пояснений в расхождениях

Налоговики в регионе сопоставили количество выданных пропусков в организации и данные в поданных РСВ И 6-НДФЛ. Расхождение требуют пояснить, грозя карами.

Перепостили в «Красном уголке бухгалтера» со страницы юриста Павла Гейко:

«Вот наглядный пример результата цифровизации по проекту COVID-19. Дальше больше».

По этому поводу комментируют:

«По многим клиентам пришли такие письма. В особо тяжелых случаях их вызывали на комиссию в ИФНС, официально и серьезно...».

Кто-то уже предлагает отписываться:

«Аутстафинг, как вариант можно написать. у нас так было».

На это пишут, что пропуск вообще-то не является доказательством трудоустройства:

«Не надо ничего такого писать. Никакие пропуска не являются доказательство трудоустройства граждан. Ни в одном законе такого не написано».

Но вообще больше удивило, что за этим налоговики следят. И сразу поворачивают в свою пользу.

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