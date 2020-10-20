Комментарий эксперта о новой разработке Сбера, следящей за перемещениями и тратами людей

Сбербанк разрабатывает систему, которая позволит отслеживать, куда россияне перемещаются и где тратят деньги.

На «Клерке» об этом сегодня писали.

Комментирует заместитель Председателя партии Роста и собственник торговой марки «Млесна» Сергей Демин:

«Сбербанк начал разработку собственного сервиса по геоаналитике. Программа позволит контролировать передвижение россиян и отслеживать их траты. Авторы проекта предполагают, что полученная таким образом информация поможет бизнесу для проведения разного рода маркетинговых исследований и властям для формирования карты развития городской инфраструктуры. С точки зрения обычного россиянина складывается другая картинка: за нами усиливается контроль. Сначала данные граждан собирались с их разрешения и без такового, а теперь они подвергнутся систематизации и анализу. Конечно, опыт подобного учета уже существует, к примеру в США и Китае, там это используется спецслужбами с целью контроля».

Эксперт считает, что это может вылиться в ущемление свободы личности: