На жалобы с проблемой доступа для подачи сведений по удаленщикам в комментарии пришел представитель mos.ru

В «Красный уголок бухгалтера» пришел официальный представитель mos.ru. И пытается помочь с ситуациями, когда не удается людям подать сведения об удаленщиках.

Началось все с этого поста, у людей не было доступа для подачи сведений, и они жаловались:

«502 Bad Gateway — наше всё? Это я про отчет на мос.ру и новый понедельник :-(».

Комментарии были разные, и вот три коментария представителя в разных ветках:

«Если список сотрудников, работающих дистанционно, не меняется, предоставлять отчетность еженедельно не требуется».

В другой ветке он предложил написать в поддержку и приложить скриншот:

«Уточните, пожалуйста, получилось ли направить сведения о сотрудниках, переведенных на дистанционный режим работы через личный кабинет юридического лица? Если остались вопросы или технические сложности, напишите нам в личные сообщения, на каком этапе сейчас возникает проблема и приложите скриншот ошибки (при наличии). Готовы помочь!».

А тут он помогает разобраться с ошибкой доступа:

«Спасибо за обратную связь. Такая ошибка может возникать в том случае, если в браузере открыты сразу несколько вкладок с личным кабинетом юридического лица. Подавая заявления, используйте только одну активную вкладку. Остальные неактивные вкладки необходимо закрыть. Пожалуйста, попробуйте подать заявление повторно. Если проблема останется, напишите нам в личные сообщения, указав ИНН организации и уточнив, каким образом Вы осуществляете вход на портал: через gosuslugi.ru или по электронной подписи на портале mos.ru».

Что ж приятно, даже там нас читают. Интересно, а сайт лучше заработал?