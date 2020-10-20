Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Власти Москвы потратят 155 млн на мониторинг перемещения людей. А глава СПЧ для этой цели предлагает нанять студентов

Мэрия Москвы собирается потратить 155 млн руб. на систему сбора данных о перемещениях людей при помощи Wi Fi и Bluetooth.

Информация с сайта госзакупок:

1

При этом, глава Совета по правам человека Валерий Фадеев в интервью изданию «Подъем» недоумевает, зачем тратить столько денег, если можно нанять студентов, за меньшие деньги:

«Я не очень понимаю, зачем надо ставить сложные системы, чтобы понять, сколько людей ходят по тротуарам. Можно, например, нанять студента за очень небольшие деньги, и студент посчитает, сколько людей в день ходит по этому тротуару. В час, в минуту, утром, вечером».

Студенты — вообще универсальный вариант. Собянин тут заявил, что мигрантов в Москве не хватает, работать некому, может тоже студентами заменить?

📌 Реклама
⚡ Бух! Молния – самые краткие и быстрые бухновости
Подписаться

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама