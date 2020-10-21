ФНС напоминает, что имущественные налоги надо уплатить до 1 декабря

Налоговые органы завершили кампанию по направлению физическим лицам налоговых уведомлений за 2019 год, отчиталась ФНС на своем сайте.

Все уведомления для доставки переданы федеральному оператору почтовой связи либо размещены в личных кабинетах налогоплательщиков. Владельцам налогооблагаемых транспортных средств и объектов недвижимости, а также тем, кто получил в 2019 году доходы, с которых налоговым агентом не был удержан НДФЛ, направлено 69,4 млн уведомлений. Из них 19,1 млн размещены в электронном виде в личных кабинетах налогоплательщиков, остальные — отправлены по почте заказными письмами.

Предельный срок для своевременной оплаты налогов, указанных в налоговых уведомлениях, — не позднее 1 декабря 2020 года.

По желанию налогоплательщики дополнительно могут лично получить направленные им по почте уведомления, подав заявление в любую районную (межрайонную, городскую) налоговую инспекцию или в МФЦ, который уполномочен оказывать такую услугу.

Чтобы упростить оплату налогов, все платежные реквизиты (в том числе УИН), а также QR-код и штрихкод включены в налоговое уведомление. Отдельные квитанции для их оплаты не направляются.