В России снизилось количество безработных, по мнению Минтруда

В Минтруде заявили о снижении количества безработных. Правда, они оперируют только официальными данными.

Об этом сказала замминистра труда и соцзащиты Елена Мухтиярова.

«Мы сейчас уже наблюдаем спад цифр как по регистрируемой безработице, так и ожидаем, что за сентябрь у нас снизится та безработица, которая фиксируется в рамках Международной организации труда. Мы понимаем, что есть определенная структурная диспропорция в рамках рынка труда. Но в общем и в целом по России мы видим картину уменьшения количества безработных граждан», — сказала она на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Кроме того, по словам замминистра, по данным Пенсионного фонда России, также фиксируется увеличение численности принятых на работу над количеством уволенных.

«Этот тренд наблюдается на протяжении последних нескольких недель, уже практически на протяжении месяца», — отметила Мухтиярова.

По материалам «ТАСС».