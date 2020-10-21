Как вас проверят банки и Росфинмониторинг. Приглашаем 29 октября на бесплатный вебинар

Банки могут не только счета блокировать, они еще осуществляют валютный и налоговый контроль. А еще противодействуют преступлениям. Зачем все это нужно знать?

Центр обучения «Клерка» и спикер Екатерина Романова приглашают на бесплатный вебинар «Банковский и валютный контроль в РФ: на что обратить внимание». Он пройдет 29 октября с 11:00 до 12:30.

Основных видов контроля со стороны банков три: это противодействие финансовым преступлениям, налоговый и валютный контроль. Чем они отличаются и зачем вам про них знать? Прежде всего, конечно, это важно для правильного принятия вами решений.

На вебинаре вы узнаете:

Как банки проверяют своих клиентов?

Как без проблем отправить деньги «из России»?

Можно ли выйти из «черного списка»?

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