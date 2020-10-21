Аэрофлот разрешил бесплатно менять билеты при опоздании на рейс

«Аэрофлот» временно разрешил бесплатно менять билеты на внутренние рейсы при опоздании в течение 30 минут после вылета, сообщается на сайте авиакомпании.

Правило действует для всех билетов экономического класса, приобретенных начиная с 16 октября 2020 года, с датой вылета, указанной в билете, до 25 марта 2021 года включительно.

Внесение изменений в условия договора воздушной перевозки пассажира без взимания платы возможно при условии переоформления полностью или частично неиспользованного авиабилета при обращении не позднее 30 минут после времени отправки рейса, указанного в оформленном билете.

Для изменения даты и переоформления билета необходимо обратиться по месту приобретения авиабилета или в контакт-центр Аэрофлота.