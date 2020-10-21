Аэрофлот спустя час после публикации изменил условия возврата билетов

«Аэрофлот» изменил текст своего сообщения о бесплатном обмене билетов экономкласса. В первоначальной версии пресс-релиза говорилось о том, что билет можно бесплатно обменять при опоздании в течение 30 минут после вылета.

Сейчас же текст на сайте авиакомпании другой:

«Внесение изменений в условия договора воздушной перевозки пассажира без взимания платы возможно при условии переоформления полностью или частично неиспользованного авиабилета при обращении не позднее 30 минут до времени отправки рейса, указанного в оформленном билете»

Представители «Аэрофлота» заявили, что был неверный текст в пресс-релизе и его исправили.