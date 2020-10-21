Досудебные жалобы на решения чиновников станут обязательными

Минэкономразвития готовится к полноценному запуску механизма досудебного обжалования решений контролеров, который до июля 2021 года работает в пилотном режиме.

Ведомство предлагает создать на базе ГИС по автоматизации контрольно-надзорной деятельности (КНД) отдельную подсистему для обеспечения процесса рассмотрения жалоб и его мониторинга, а также формирования аналитики.

Как следует из подготовленного проекта постановления правительства, устанавливающего правила ее работы, федеральные ведомства должны будут перейти на работу с ней к середине 2021 года.

Пока в пилотном проекте КНД участвуют МЧС, Росздравнадзор и Ростехнадзор. Бизнес может направлять жалобы через сайт госуслуг в случае несогласия с их решениями о назначении проверки, предписаниями об устранении нарушений, а также мерами по недопущению вреда или прекращению его причинения.

К концу эксперимента правительство должно будет определить виды контроля, в рамках которых досудебное обжалование решений госорганов станет обязательным — с 2023 года до прохождения этой процедуры обратиться в суд для обжалования решений контролеров будет нельзя.

По материалам «Коммерсанта».