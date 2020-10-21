Генпрокурор потребовал от подчиненных возбуждать уголовные дела при давлении силовиков на бизнес

Генпрокуратура рассказала о требовании своего руководителя к подчиненным инициировать уголовные дела на силовиков при выявлении случаев давления на бизнес.

«Генпрокурор на коллегии указал подчиненным на необходимость жесткого реагирования на факты несоблюдения моратория на проверки предпринимателей... При выявлении случаев незаконного возбуждения уголовных дел ... ставить вопрос об уголовной ответственности виновных должностных лиц правоохранительных органов», — говорится в релизе.

Прокурорам поручено держать эту сферу на особом контроле, каждый квартал докладывать о долгах властей на местах перед коммерсантами (это один из проблемных вопросов в масштабах страны), бороться с волокитой и коррупцией.

Также им велено регулярно встречаться с бизнесменами как в онлайн-формате, так и очно, привлекая местных чиновников.

По материалам «РИА Новости».