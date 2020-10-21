Более 3,7 млн россиян работают на удаленке, по мнению главы Минтруда

Глава Минтруда сообщил, что более 3,7 млн россиян работают на удаленной работе. Это 7% из всех трудоустроенных россиян.

Министр подчеркнул, что эта форма занятости является одной из приоритетных мер по противодействию распространению коронавируса нового типа.

«Количество этих граждан даже после снятия всех ограничительных мер будет значительным», — сказал он.

Котяков отметил, что в связи с этим важно внести ясность по тем спорным вопросам, которые возникают между сотрудником и работодателем в ходе удаленной работы.

По материалам «Известий».