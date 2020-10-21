Впервые к субсидиарке привлекли детей гендиректора компании-банкрота

В московском арбитраже впервые привлекли к субсидиарной ответственности детей гендиректора банкротящегося предприятия.

Основной кредитор ООО «Альянс» — ФНС, просила взыскать с сыновей директора 311,7 млн руб.

Налоговики раскрыли в ООО «Альянс» схему по уходу от налогов через фиктивные договоры субподряда. Сокрытые средства гендиректор компании передавал без какой-либо экономической причины в другую компанию, единственым учредителем и гендиреткором которой была его жена. А детям (на тот момент им было 20 и 15 лет) в конце 2017 года родители подарили два транспортных средства и восемь объектов недвижимости.

В итоге, в 2018 году в первой инстанции налоговикам удалось повесить субсидиарку на самого гендиректора ООО «Альянс», в апелляции к нему присоединилась супруга, Верховный суд эти решения подтвердил, а в отношении их детей вывел в отдельное производство и нарпавил на повторное рассмотрение в первую инстанцию.

ВС при этом отметил, что нижестоящие инстанции не проверили, стали ли Даниил и Дмитрий Самыловских реальными собственниками якобы подаренных им ценностей или выступили инструментами сокрытия этого имущества от взыскания.

Вчера, 20 октября, в АСГМ было вынесена резолютивная часть решения о привлечении детей гендиректора к субсидиарке.

Дело №А40-131425/2016.