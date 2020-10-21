Сколько будет стоить работа бухгалтера, если штат компании вырастет с 2 до 70 человек?

Сколько будет стоить работа бухгалтера, если штат компании раздувается от 2 до 50-70 человек. Сейчас с компании берется 5000 рублей, но там и работы пока мало.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Веду компанию УСН „доходы-расходы“, там числится 2 человека. Сейчас они хотят расширить штат до 50-70 человек (курьеров), им надо рассчитывать ЗП и аванс, плюс отчётность. Кадровик будет только кадрами и отчетами по кадрам заниматься. Сколько за такую работу можно запросить? У меня всегда были небольшие компании по 2-3 человека. Веду эту компанию сейчас за 5000 р. в месяц, что-то они делают сами, что-то я, объём небольшой».

Дальше в комментариях выясняется, что все эти курьеры уже есть, в виде самозанятых, но их хотят сделать сотрудниками по ТД.

Вообще, прирост работы будет немаленький, причем тут именно в штат набирают, не аутстаффинг.

А вот что в комментариях пишут:

«Ориентировочно от 1000 до 2000 руб. за сотрудника».

Кто-то называет сумму от 80 тысяч.

А кого-то удивила, мягко говоря, сумма в 5000, за которую в данный момент автор поста там работает:

«Вы серьезно? 5000 в месяц? Действующая компания. Они, видимо, надеются, что еще 5000 добавят и будете дальше вести...».

Ну мало ли, может устраивает это человека. Это же и автор пишет:

«Я знаю, что это мало, брала их давно и я там не сильно напрягаюсь».

Кто-то вообще не уверен, что тут можно назвать сумму, поскольку может быть много разных факторов:

«Тут не угадать:больничные, мамаши и т. д.».

Но автор пишет, что нужно хотя бы примерно, поскольку еще не сталкивалась с таким количеством сотрудников.

Коллеги, а вы как думаете, сколько это будет стоить?