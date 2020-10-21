⚡ Госдума приняла сразу в двух чтениях закон о фиксированном налоге с КИК

Госдума приняла сразу в двух чтениях — втором и третьем — закон с поправками в Налоговый кодекс, который вводит фиксированный налог для владельцев контролируемых иностранных компаний (КИК).

Гражданам дается возможность ежегодно уплачивать налог в фиксированном размере в 5 млн рублей с доходов в виде прибыли КИК без декларирования таких доходов.

Для перехода на новый «фиксированный» режим уведомление в налоговые органы будет необходимо подать в срок до 1 февраля 2021 года (в отношении доходов 2020 года), или до 31 декабря 2021 года или последующих лет (для его использования в дальнейшем).

Новый режим не освобождает контролирующих лиц от обязанности подачи уведомлений о КИК, но дает возможность не предоставлять в налоговые органы финансовую отчетность и иные документы, не тратить время и деньги на консультантов для правильного расчета прибыли, которую необходимо включить в декларацию, а также зафиксировать свои расходы на уплату налога с прибыли КИК.

Правительство и депутаты так торопились с принятием этих поправок, что не стали рассматривать отдельный законопроект, а просто включили их в уже имеющийся проект об инвестиционных вычетах, прошедший первое чтение.