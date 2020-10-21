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Хотят увеличить доход для определения критерия нуждаемости в детских пособиях

Сейчас пособие на детей до 3 лет платят семьям, в которых доход не превышает двух прожиточных минимумов на человека.

Этот критерий нуждаемости хотят пересмотреть.

Сегодня в Госдуму внесен законопроект № 1041228-7, который увеличивает показатель до 3 прожиточных минимумов.

Авторы проекта — депутаты от «Справедливой России».

Данный проект позволит сделать еще один шаг, направленный на перелом сложившихся негативных демографических тенденций и будет способствовать увеличению рождения либо усыновления первых и вторых детей в семьях, говорится в пояснительной записке.

Напомним, пособие за второго ребенка платят из средств маткапитала.

Если вы направили маткапитал в ипотеку, пособие за второго ребенка не ждите

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