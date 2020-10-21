Законопроект о повышении налога для богатых прошел первое чтение

В Госдуме в первом чтении приняли законопроект о введении прогрессивного налога на доходы физлиц с 1 января 2021 года.

Проект закона № 1022669-7 был внесен в ГД в конце сентября. Он предусматривает повышение с 1 января 2021 года до 15% ставки по НДФЛ в отношении доходов, превышающих 5 млн рублей за год. При этом НДФЛ в размере 13% сохранялся для доходов от продажи недвижимого имущества и в случае его дарения.

Минфин уже посчитал доходы бюджета от введения такого налога. В 2021 году — 60 млрд рублей; в 2022 г. — 64 млрд рублей; в 2023 году — 68,5 млрд рублей.

«Законопроект был разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина. Его принятие позволит дополнительно направить порядка 60 млрд рублей на лечение детей, которые страдают орфанными заболеваниями. Поступившие в бюджет средства адресно пойдут именно на эти цели», — цитирует слова спикера Госдумы Вячеслава Володина пресс-служба ГД.

По материалам «Интерфакс».