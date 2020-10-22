Госдума приняла закон о прослеживаемости товаров. Но там не оказалось главного

Закон о прослеживаемости товаров был принят в среду Госдумой сразу в двух чтениях. Но в тексте закона не оказалось главного — самой главы про прослеживаемость, которая была в первоначальном проекте.

Проект был внесен в Госдуму правительством. И в нем был новый раздел Налогового кодекса V3 «Прослеживаемость товаров», в котором и описывались правила этой системы. Об этом проекте «Клерк» писал ранее.

Однако в принятом законе этой главы нет, хотя в нем указана обязанность представлять в налоговые органы отчеты об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, а также дополнены реквизиты счета-фактуры, в которых будут указываться данные таких товаров.

Скорее всего по самой прослеживаемости будет принят отдельный закон. О том, что не стоит в Налоговый кодекс сваливать неналоговую нормативку, глава Комитета по налогам Андрей Макаров говорил еще во время первого чтения проекта.