Четырехдневная работа грозит уменьшением доходов россиян, считают в Госдуме

Предложенный недавно Медведевым возврат к обсуждению четырехдневной рабочей недели не снискал положительных откликов. В ГД считают, что такой переход только понизит доходы россиян и увеличит их рабочие часы.

Так, депутат Михаил Терентьев считает, что до принятия каких-либо нормативных актов по четырехдневке необходимо все тщательно взвесить.

«Не совсем понятно, как четырехдневная рабочая неделя отразится на оплате труда. Логично предположить, что зарплата у людей сократится пропорционально уменьшению рабочего объема», — заметил депутат.

Глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич также отнесся к идее настороженно.

«Я считаю, что новации с переходом на четыре рабочих дня не являются выигрышными. Никто толком не понимает, для чего такие сложности. Политического смысла не видно, экономического — тем более. Прямой связи с удаленкой здесь тоже не прослеживается», — сказал он.

Он также напомнил, что в настоящее время большинство людей работает дистанционно, по гибкой схеме, и ввиду этого вопрос о переходе России на четырехдневную рабочую неделю он счел несвоевременным и малоактуальным.

По материалам «VM».