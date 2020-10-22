Льготную ипотеку продлят до 1 июля 2021 года. А работодатели смогут учесть расходы на санатории при расчете налога на прибыль. О чем еще говорили в правительстве?

Льготную ипотеку по ставке 6,5% продлевают до 1 июля 2021 года, работодатели смогут оплачивать санаторно-курортное лечение работников без посредников. Самое важное из заседания правительства.

Начал выступление Мишустин с продления программы льготной ипотеки по ставке 6,5%:

«Мы продлеваем программу льготной ипотеки по ставке 6,5% до 1 июля 2021 года. Изначально она была рассчитана до 1 ноября и хорошо себя зарекомендовала. Многие семьи воспользовались этой программой. Помогла она поддержать и строительную отрасль» — сказал премьер.

Также рассказал о выджелении 1,3 млрд рублей в дополнение к уже выделенным в этом году 3 млрд на помощь тем, кто потерял жилье из-за стихии.

«Более доступными для работающих граждан и их семей станут путёвки в санатории и на курорты. Сегодня рассмотрим законопроект, который вносит необходимые поправки в Налоговый кодекс» — сказал Мишустин.

Работодатели должны получить возможность оплачивать проживание, лечение своих сотрудников напрямую у санаториев, а не через посредников. Расходы на санаторно-курортное лечение сотрудников можно будет учитывать при расчете налога на прибыль организации.

Поправки в НК по части путевок затрагивают также и главу 23 по НДФЛ.

«Законопроект предусматривает освобождение сотрудников от уплаты налога на доходы физических лиц с сумм, которые работодатель уплатил за них санаторно-курортным организациям» — сказал глава правительства.

Отдельно было сказано о выделении средств на поддержку отечественной промышленности.

«Сегодня примем решение о выделении дополнительных средств на поддержку отечественной промышленности. 5 млрд рублей направим для компенсации затрат на транспортировку продукции российских предприятий. Рассчитываем, что такая субсидия позволит обеспечить производство и поставку конкурентоспособных товаров покупателям на сумму не менее 45 млрд рублей» — сказал премьер.

В повестке дня сегодня еще один вопрос — об исполнительской дисциплине.

«Несмотря на достигнутые здесь результаты, нужно и дальше повышать качество исполнения всех поручений. Это очень важный показатель нашей работы. От того, насколько точно реализуются принятые решения, напрямую зависит уровень жизни граждан, динамика развития социальной сферы, экономики нашей страны. Важно обеспечивать своевременность, качество исполнения поручений и в целом достижение конечного результата» — сказал Мишустин.