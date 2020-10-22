Интересное сравнение банкоматов 10 крупнейших сетей в городах-миллионниках

Интересное сравнение представленных сервисов в банкоматах различных банков — у кого больше функций, удобнее интерфейс, и нужны ли банкоматы в эпоху мобильных банков.

«Как банки достигают бизнес-целей с помощью сетей банкоматов и кто из них добился наибольших успехов в создании качественного клиентского опыта в устройствах самообслуживания — было выяснено в исследовании Markswebb ATM Customer Experience Rank 2020, которое охватило 10 крупнейших сетей банкоматов, представленных в городах-миллионниках России.

Управление наличными удобнее реализовано у цифровых банков

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Набор доступных функций примерно одинаков у всех участников — базовые операции с наличными клиенты так или иначе могут совершать в банкоматах всех банков. Лидеры отличаются тем, что у них лучше устроен интерфейс выбора счета, но даже они набрали меньше половины возможных баллов. Это объясняется тем, что интерфейс всех банкоматов не учитывает специфики разных сценариев клиентского поведения и заточен только на стандартную реализацию функции.

Лучший опыт при управлении наличными предлагают Тинькофф Банк и Альфа-Банк — сильные цифровые банки, чьи клиенты управляют продуктами, совершают платежи и переводы онлайн, а банкоматы используют для операций с наличными. Поэтому банки фокусируют развитие устройств на функции cash management.

Парадоксально, но банки с самыми большими парками устройств и формирующие основной клиентский опыт на рынке (ВТБ, Сбербанк, Почта Банк), отстают по его качеству от лидеров, а их интерфейсы не учитывает особенности разных сценариев.

На рынке можно найти единичные хорошие реализации. Например, в некоторых банкоматах после совершения операции пользователь выбирает, продолжить или закончить работу (Райффайзенбанк, Банк Открытие). Или банкомат позволяет выбрать номинал купюр при снятии наличных (Газпромбанк). Но в среднем качество цифрового канала невысокое. В устройствах банков с нижних строчек клиент даже не может узнать, какая сумма доступна ему для снятия или какими купюрами банкомат ее сможет выдать.