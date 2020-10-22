Оплата была с карты, а при возврате товара деньги вернули наличными. Так можно?

Можно ли вернуть деньги покупателю при оформлении возврата наличными, если оплата была с карты? Не будет ли чего магазину за это?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Администратор-кассир сделала возврат по кассе наличными, а должна была вернуть на карту, так как оплата была с карты. Какие последствия на практике?».

Вот что в комментариях отвечают:

«Ничего страшного. В Законе о защите прав потребителей вообще нет нормы, что при оплате картой возврат только на карту. кстати, в качестве покупателя неоднократно нагибала магазины на эту тему».

Другой комментатор поясняет, что главное, чтобы возврат был тому, кто оплатил.

«Главное, на мой взгляд, чтобы возврат был сделан именно тому лицу, кто произвел покупку и чьей картой была произведена оплата».

📌 Реклама

Правда, вопрос, а как определить, что именно этому человеку принадлежит данная карта? Фамилия и имя на карте не совсем дает принадлежиность, тезок много. Разве что покупателю договор с банком с собой таскать?

Более информативный комментарий, делятся опытом со стороны продавца:

«Карта может уже и не быть активной. Мы стараемся возвращать тем же способом, которым было поступление, но если клиент просит, возвращаем как ему удобнее. И на другую карту/реквизиты (создаём ПП, не через терминал) и наличными. Но это больше в качестве исключения. И сама я тоже в магазине прошу возвращать как мне удобнее. Главное — заявление покупателя, чек на возврат и документы подтверждающие первоначальную оплату и возврат».

Еще обращают внимание на бухгалтерскую составляющую:

«Можно вернуть наличными. Просто правильно сделать проводки списания средств с безнала, чтоб приход не висел и не пошёл в реализацию».

А кто-то считает, что как заплачено, так и возвращать нужно: