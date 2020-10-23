Предлагают обнулить ставку НДФЛ для малоимущих

На днях Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении ставки НДФЛ до 15 % для доходов свыше 5 млн. рублей.

В ЛДПР напомнили, что фракция давно уже предлагала ввести прогрессивную шкалу НДФЛ.

«Много лет нас, к сожалению, не поддерживали, но как только решение было озвучено президентом, все прежние аргументы против нашей инициативы — относительно ухода экономики в тень или возврата зарплатных конвертов — куда-то исчезли», — прокомментировал замруководителя фракции ЛДПР, председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ко второму чтению данного законопроекта ЛДПР внесла поправку, отражающую принципиальную позицию партии:

прогрессивная шкала подразумевает не только увеличение ставки для наиболее обеспеченных граждан, но и ее снижение для малоимущих.

Например, для тех, чей доход не превышает 20 тысяч рублей в месяц, ставку предлагают сделать нулевой.