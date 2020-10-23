Госдума примет закон о совершенствовании порядка налогообложения имущества

Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект № 1022670-7 о совершенствовании порядка налогообложения имущества, сообщает пресс-служба ФНС.

В части налогообложения имущества он распространяет беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот на ветеранов боевых действий. Данные из Единой государственной информационной системы социального обеспечения будут передаваться в ФНС.

Расширяется перечень документов, передаваемых в налоговые органы физическими лицами через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. К ним предлагается отнести сообщение о наличии объекта налогообложения, а также заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения по транспортному налогу.

Кроме того, устанавливается процедура рассмотрения налоговыми органами уведомления о порядке представления декларации по налогу на имущество организаций, уведомления о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется вычет по земельному налогу, уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется льгота по налогу на имущество физических лиц, заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество физических лиц.

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Законопроект регламентирует особенности исчисления налога на имущество организаций в случае, если кадастровая стоимость объектов налогообложения административно-делового и торгового назначения для соответствующего налогового периода не определена.

Устанавливается и порядок налогообложения уничтоженных транспортных средств. Исчисление транспортного налога будет прекращаться не с момента снятия их с учета, а с первого числа месяца, в котором транспортное средство прекратило существование в результате пожара, стихийного бедствия и т.п. Для подтверждения соответствующих обстоятельств в налоговый орган можно будет представить заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения.

Законопроект определяет порядок информационного обмена с участием налоговых органов для администрирования земельного налога в отношении земель, изъятых или ограниченных в обороте, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.