Если работник выбрал электронную трудовую, запись об увольнении в бумажную не вносится

Сотрудник пожелала перейти на электронную трудовую книжку, написал заявление и получил бумажную трудовую на руки. В ней сделана соответствующая запись.

Позже сотрудник уволился, а через некоторое время явился к бывшему работодателю с требованием внести запись об увольнении в его бумажную трудовую книжку.

Роструд пояснил, что если работнику была выдана на руки трудовая книжка в связи с предоставлением ему работодателем сведений о трудовой деятельности в электронной форме, то при увольнении работника никакие записи в его трудовой книжке производить не нужно.

Напомним, ранее Минтруд также пояснял, что поменять электронную трудовую книжку обратно на бумажную будет нельзя. Однажды отказавшись от бумажной трудовой, вернуться к ней уже нельзя