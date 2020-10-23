Работник заболел во время отпуска с последующим увольнением: действия работодателя

Работнику предоставлен отпуск с последующим увольнением по соглашению сторон, но во время отпуска работник ушел на больничный.

Продлевается ли отпуск на время больничного и изменится ли дата увольнения? Такой вопрос был задан Роструду.

Специалисты по труду пояснили, что при предоставлении неиспользованного отпуска с последующим увольнением последним днем работы работника является не день его увольнения (последний день отпуска), а день, предшествующий первому дню отпуска. Поэтому все расчеты в связи с увольнением, выдача трудовой книжки и иных документов, производятся до ухода работника в отпуск, так как по его окончанию стороны уже не будут связаны обязательствами.

За время болезни в период отпуска с последующим увольнением работнику выплачивается пособие по временной нетрудоспособности, однако в отличие от общих правил, отпуск на число дней болезни не продлевается, поскольку трудовые отношения прекращены.

Таким образом, оплата отпуска не изменяется и оплачивается больничный.