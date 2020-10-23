Официальная статистика свидетельствует о росте зарплат. Зато «серые» зарплаты упали на 10%

Эксперты выяснили, почему россияне стали получать зарплаты меньше, когда как официальная статистика говорит о росте.

Все дело в «серых» зарплатах, которые тоже сократились, по мнению экспертов, на 10%. Поскольку «теневой» бизнес составляет примерно 13% ВВП, в конвертах россияне недополучили примерно 1.3 трлн рублей.

При этом, официальная статистика отмечает рост зарплат только в госсекторе и крупнейших индустриях, за исключением пассажирского транспорта.

По официальным данным, в январе—августе 2020-го средняя номинальная «получка» выросла в годовом выражении на 5,6% и составила почти 47,7 тыс. рублей, сообщил на днях Росстат.

Так, по данным Росстата, за год этот показатель, к примеру, в розничной торговле (без автотранспорта) снизился с 69% до 68%, а в деятельности с недвижимым имуществом — с 77% до 76%. И это при том, что в этих секторах средние зарплаты за год несколько выросли — на 1100 рублей до 33,8 тыс. рублей и на 200 рублей до 35,3 тыс. рублей.

В гостиничном бизнесе и общепите соотношение зарплат с общероссийским уровнем снизилось с 60% до 53%, а средняя «получка» — на 1,3 тыс. рублей до 25,3 тыс. рублей.

По материалам «Известий».