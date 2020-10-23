«Росбизнесбанк» лишили лицензии

ЦБ отозвал лицензию у АРКБ «Росбизнесбанк». По величине активов банк занимал 338 место. Более 50% кредитного портфеля банка было представлено проблемными ссудами.
По мнению регулятора, банк:
- нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц;
- допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не обеспечивала своевременное направление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
Понятно что сразу ни у кого лицензию не отзывают, сначала выносят предписания устранить нарушения. Ну а если в банке эти предписания не выполняются, начинается процедура его закрытия.
По сообщению с сайта регулятора.