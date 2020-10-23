ФНС активно формирует новый реестр МСП о полученной господдержке. 20 декабря его опубликуют

В Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки переданы сведения о 117,5 тыс. фактах поддержки, оказанных субъектам МСП и самозанятым гражданам. Об этом сообщает ФНС на своем сайте.

Напомним, ФНС приступила к формированию данного реестра 1 октября 2020 года.

Наиболее полную информацию направили Приморский край и Нижегородская область. Организации, предоставляющие поддержку в этих регионах, отчитались о 12,4 тыс. и 12,1 тыс. фактах поддержки соответственно.

Отметим, что первый этап представления сведений для формирования реестра субъектов МСП — получателей поддержки завершается 5 ноября. Информацию для него представляют федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, местного самоуправления, акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», её дочерние общества, организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

Первое размещение Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки на сайте ФНС осуществляется 20 декабря 2020 года.