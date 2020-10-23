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Власти дополнительно вложились в акции «Аэрофлота» на 9,061 млрд за счет средств ФНБ

Минфин вчера приобрел 151 млн акций «Аэрофлота» на сумму 9,061 млрд руб. Доля государства в уставном капитале авиаперевозчика возросла с 51,17% до 57,34%.

Сделка была закрыта за счет средств, взятых из Фонда национального благосостояния.

«В результате в ходе указанной эмиссии в пакет акции ПАО „Аэрофлот“ в количестве 833 333 333 штук инвестированы средства ФНБ в общей сумме 50 000,00 млн рублей, а доля Российской Федерации в уставном капитале общества увеличилась с 51,17% до 57,34%», — говорится в сообщении Минфина.

Ранее Минфин приобрел акции «Аэрофлота» на 40,94 млрд руб., что составляет 20,01% стоимости активов компании.

Наверное, про «Аэрофлот» скоро будут как про «Газпром» говорить — «национальное достояние». Ну вы поняли.

По материалам «ТАСС».

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