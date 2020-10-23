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❗️ Будьте бдительны! Появились письма якобы от Росфинмониторинга, но в действительности это мошенники

Осторожно, мошенники! Появились случаи получения писем якобы от лица Росфинмониторинга, в действительности таковыми не являющимися.

Сообщает канал «Тот самый 115-ФЗ»:

«Зафиксированы случаи направления писем от лица Росфинмониторинга с адресов электронной почты

  • noreply3@fedsfm.ru
  • noreply4@fedsfm.ru
  • noreply5@fedsfm.ru
  • noreply6@fedsfm.ru

с требованием предоставления конфиденциальной информации. Данные адреса не принадлежат Росфинмониторингу. Не открывайте письма, направленные с этих адресов, и не направляйте в ответ никакие сведения».

Как говорится, «предупрежден — значит вооружен».

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