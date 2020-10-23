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Что нового придумали налоговики для налоговых проверок? Приглашаем на бесплатный вебинар 5 ноября

Пандемия пандемией, а вопрос наполнения бюджета налоговикам никто не отменял. Как они будут себя вести при проведении налоговых проверок?

Центр обучения «Клерка» и спикер Иван Кузнецов приглашают на бесплатный вебинар «Налоговые проверки 2020-2021: что изменилось и чего ожидать от инспекторов?», который состоится 5 ноября с 11:00 до 12:30.

На вебинаре будем обсуждать:

  • Предпроверочный анализ — что видят налоговики.
  • Методы побуждения: коммисии по легализации, требования вне рамок проверок, информационные письма и т.д.
  • ВНП: основные мероприятия налогового контроля, оценка нарушений налоговиков судами.
  • Что попадает в акт ВНП и как подготовить возражение.
  • Как налоговое правонарушение превращается в уголовное дело.

Записывайтесь прямо сейчас! Участие — бесплатное!

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