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Рынок труда растет в III квартале. Наиболее востребованы специалисты в маркетинге и рекламе

Бизнес взял курс на восстановление в III квартале 2020 года, что свидетельствует возросшее на 16% количество вакансий.

Исследование рынка труда провел сервис «Работа.ру», пишут «РБК».

За период июль-сентябрь, по сравнению с предыдущим периодом, вырос спрос на следующих специалистов:

  • маркетинг и реклама — на 86%;
  • финансы и страхование — на 80%;
  • IT и телекоммуникации — на 73%;
  • различные производства и агропром — на 65%;
  • сфера услуг — на 55%;
  • строительство — на 35%;
  • красота и здоровье — на 35%;
  • торговля — на 9%.

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Наибольшее падение заметили в сферах культуры, образования и госслужбы (минус 29%), в отрасли транспорта и логистики (минус 18%), а также в сфере офисных служб и бизнес-услуг (минус 1%).

По материалам «РБК».

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