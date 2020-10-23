Рынок труда растет в III квартале. Наиболее востребованы специалисты в маркетинге и рекламе

Бизнес взял курс на восстановление в III квартале 2020 года, что свидетельствует возросшее на 16% количество вакансий.
Исследование рынка труда провел сервис «Работа.ру», пишут «РБК».
За период июль-сентябрь, по сравнению с предыдущим периодом, вырос спрос на следующих специалистов:
- маркетинг и реклама — на 86%;
- финансы и страхование — на 80%;
- IT и телекоммуникации — на 73%;
- различные производства и агропром — на 65%;
- сфера услуг — на 55%;
- строительство — на 35%;
- красота и здоровье — на 35%;
- торговля — на 9%.
Наибольшее падение заметили в сферах культуры, образования и госслужбы (минус 29%), в отрасли транспорта и логистики (минус 18%), а также в сфере офисных служб и бизнес-услуг (минус 1%).
По материалам «РБК».