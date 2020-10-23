Дожили: ИП беспокоится, что он тратит всю выручку на личные нужды. И что это может привлечь внимание налоговой

Может ли ИП тратить вырученные деньги на свои личные нужды? У него патент, все уплачено. Не привлечет ли это излишнего внимания налоговиков?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«К сожалению не имею опыта работы с ИП, поэтому прошу помощи. Есть ИП на патенте, всю выручку пускает на личные нужды. Насколько такая деятельность привлекает внимание налоговой, банка. Есть для такой деятельности ограничение для выручки и расходования средств для личных нужд, дабы не привлекать лишнего внимания. ИП переживает, хочется помочь человеку».

Дожили, называется. Уже и деньги ИП боится потратить на себя, хотя он их и заработал.

В комментариях на это пишут:

«ИП может использовать полученные средства на своё усмотрение. Сложности для учёта, если ИП на УСН „доходы минус расходы“. А на патенте вообще проблем не вижу. Единственное, осторожнее с банком по 115-ФЗ (если много средств будет переводить на другие карты физлиц). Но вот мне больше нравится, когда ИП переводит выручку на свою карту фл или снимает наличные и потом их тратит как хочет».

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Кто-то сам ИП, и делится опытом:

«Третий год так живу. Сначала сам 2 года на налоговых каникулах (УСН плюс патент по цене „ноль рублей“), сейчас супруга добивает „первый календарный“ по той же схеме. Так меня даже по „нулю“ не дергали. Всю выручку пускал на личные нужды. Так что — никому ИП не нужен. Пусть тратит».

И еще делятся подобным случаем по ИП:

«ИП с 2016 г, все на личные средства предпринимателя на карту личную отправляем, банк Сбер, проблем не было. Максимально 900 т.р в месяц. С ИФНС тоже все хорошо. Думаю, что такие ИП им не совсем интересны, больше где оборотка приличная идёт».

На вопрос автора, есть ли максимальное значение для выручке и расходам в месяц, один ИП пишет:

«Понятия: Доход. Отображено в таблице (в самом патенте) „Расчет налога“ как „Налоговая база (денежное выражение потенциально возможного годового дохода)“. Это означает, что ИФНС ориентируется не на максимальную, а на возможную доходную часть. Максимальная часть для патента такая же как и УСН. Выше — на ОСНО. Расход. Он не важен для патента. Но ИФНС при наличии 1-го патента будет считать „1% в ПФР“ как разницу между потенциально возможным доходом (указан в таблице) и 300 000 рублей. Ну и надо всегда вести учет соответствия количества работников количеству, указанному в патенте. Если у ИП доход минус расход то можно шельмануть и расходы патента кинуть на УСН при наличии доходов, не отнесенных к патенту. А может быть даже и нужно. По суммам — у меня расход по отдельным месяцам за 1 переваливает. И всем „болт“. Как писал выше».

Вообще, налоговики действительно малооборотистыми ИП будут интересоваться. Так что могут тратить как хотят.