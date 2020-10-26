ФНС объяснила, в каком случае страховой агент может не применять ККТ

Arhimed0 Вы это с чьих слов знаете?от тех рукой водителей аб каторых ... Почему руководители порой принижают ценность бухгалтерии?

Arhimed0 не-а, не согласенРазмер пенсии можно будет узнать, только до... Как узнать размер своей пенсии?

понаехавший Тут Размер пенсии можно будет узнать только перед выходом на нее... Как узнать размер своей пенсии?

lubezniy По личным ощущениям могу сказать, что гамалеевская вакцина (... Вакцинация от ковида будет бесплатной

dzhe "Первое место по потреблению чая в мире занимает не Анг... Почему руководители порой принижают ценность бухгалтерии?

Arhimed0 на сегодняшний день, главное - что бы она была ЭФФЕКТИВНАЯ !... Вакцинация от ковида будет бесплатной

martm грустно.(((( А я на работу езжу 15 минут на машине. Для меня... Почему руководители порой принижают ценность бухгалтерии?

martm ну значит пусть сам таскает раз там делать нечего.)))) Почему руководители порой принижают ценность бухгалтерии?

martm блин золотые слова! Вот уходит хороший бухгалтер допустим и ... Почему руководители порой принижают ценность бухгалтерии?

martm так требуйте у дира премии! Не надо стесняться! Бух цениться... Почему руководители порой принижают ценность бухгалтерии?

martm У меня один в один была такая же ситуация! Главбух особо не ... На зама главбуха свалили много обязанностей. Терпеть, бороть...

lubezniy Ну и да. Склонен считать, что действительно массовой вакцино... Вакцинация от ковида будет бесплатной

понаехавший Тут Вот поэтому я и не завожу гарем.... нафиг мне эти разборки м... От любви до 60 часов исправительных работ один шаг