ФНС объяснила, в каком случае страховой агент может не применять ККТ

В случае оплаты страхователем — физическим лицом страховой премии наличными или платежной картой в кассу страхового агента, на ком лежит обязанность применять ККТ — на страховом агенте или организации (страховщике)? Ответ на этот вопрос дала ФНС на своем сайте в разделе «Часто задаваемые вопросы».
В данном случае возможны 2 ситуации:
- Если страховой агент не является организацией или индивидуальным предпринимателем, обязанность применения ККТ возникает у страховщика. При это страховщик применяет ККТ при получении этим страховщиком денежных средств от страхового агента — физического лица с направлением кассового чека (бланка строгой отчетности) в электронной форме страхователю.
- Если страховой агент является организацией или индивидуальны предпринимателем, то обязанность применения ККТ и выдаче (направления в электронной форме) кассового чека возникает у страхового агента.
В своем ответе ФНС сослалась на пункт 11 статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ»