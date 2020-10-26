Уровень официальной безработицы в регионах составил 6,3%

Региональный уровень безработицы в стране по итогам июня-августа 2020 года составил 6,3%, что на 1,9 пункта выше, чем годом ранее. Антирекордсмены — Чечня, Тува и Ингушетия.

По данным Росстата, количество безработных в стране 4,71 млн на конец лета. Количество официально зарегистрированных безработных выросло более, чем на 1,9 пункта.

В августе 2020 года их численность увеличилась в 5,1 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составила 3,6 миллиона человек (4,8% от численности рабочей силы).

Лидируют по наименьшему уровню безработицы — ЯНАО, Москва и ХМАО-Югра. В списке аутсайдеров — Чеченская республика, Республика Тыва и Республика Ингушетия.

В августе из 4,8 миллиона безработных в возрасте от 15 лет и старше 21,8% приходится на молодежь в возрасте до 25 лет, то есть более миллиона молодых людей не могут найти работу (годом ранее в этой категории было чуть меньше 800 тысяч человек).

Выросло и количество безработных в возрасте старше 50 лет — по итогам августа 2020 года их доля в общей структуре составляет 15,9%, или чуть более 760 тысяч человек (менее 600 тысяч было в августе 2019 года). Средний возраст безработного составляет 35,6 года.

По материалам «РИА Новости».