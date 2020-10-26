ЦБ хочет продать «Открытие» и АТБ, как только будет возможность

ЦБ собирается продать банки «Открытие» и АТБ, как только представится такая возможность.

На данный момент ЦБ санирует Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) и банк «Открытие». И хочет их продать, как только это будет возможно, заявила Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.

«Мы, безусловно, рассчитываем и готовимся к продаже и АТБ, и «Открытия», как только это будет возможно, — сказала она.

По ее словам, перераспределение в бюджет средств, которые ЦБ должен был получить в качестве компенсации убытка от продажи в 2020-2023 годах санируемых банков, не связано с планами по продаже кредитных организаций.

«Это не связано с этим, но мы действительно учли ту ситуацию сложную, в которой находится бизнес, люди, с тем, что нужны финансовые средства для финансирования программ их поддержки», — пояснила Набиуллина.

Ранее глава ЦБ называла реалистичный срок продажи «Открытия» не ранее 2022 года.

Никому банки не нужны? ЦБ вон распродавать собирается.