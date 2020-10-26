Минэкономразвития разъяснило правила поддержки торгующих подакцизными товарами МСП

Малый и средний бизнес, производящий или реализующий подакцизные товары, может получать финансовую поддержку от государственных микрофинансовых и региональных гарантийных организаций. Такое разъяснение дало Министерство экономического развития РФ в письме «Опоре России».

«В настоящее время организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе государственные микрофинансовые организации и региональные гарантийные организации, могут оказывать поддержку (предоставлять микрозаймы, гарантии (поручительства) субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров на общих условиях», — цитирует письмо ТАСС.

В документе подчеркивается, что, согласно правилам оказания поддержки подобными государственными организациями, особое внимание при этом должно уделяться МСП из наиболее пострадавших отраслей и осуществляющих производство и (или) реализацию подакцизных товаров.

Ранее «Опора России» обратилась с письмом в министерство с просьбой внести ясность в вопрос оказания поддержки подобных организаций. В документе, который также имеется в распоряжении ТАСС, указывается, что несколько малых и средних предприятий, производящих и реализующих подакцизную продукцию в Севастополе, обратились в бизнес-объединение с жалобами на отказы в предоставлении микрозаймов со стороны государственных микрофинансовых организаций.