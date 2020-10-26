«Лукойл» разрабатывает новые виртуальные рабочие места

«Лукойл-Технологии», дочерняя компания «Лукойл», начала проектирование виртуальной системы рабочих мест. Пользователи получат доступ к корпоративным ресурсам с любого устройства.
Об этом говорится в сообщении «дочки» группы.
«Единый сервис позволит пользователям иметь доступ к корпоративным ресурсам и личному рабочему столу с любых типов портативных устройств. При этом сохранится целостность и защищенность передаваемых данных. Актуальность внедрения облачных технологий связана в том числе со сложной эпидемиологической обстановкой», — говорится в пресс-релизе.Компания в 2020 году внедрила ряд цифровых инициатив, направленных на обеспечение непрерывности и безопасности бизнес-процессов от добычи углеводородов до сбыта готовой продукции, в том числе усовершенствована система, позволяющая в дистанционном режиме оперативно управлять корпоративными данными.
«Разработанное предприятием единое информационное пространство позволило в максимально быстрый срок перевести работников организаций группы „Лукойл“ на удаленную работу в условиях ограничительных мер. Переход на IT-инфраструктуру с централизованным доступом к системам и приложениям значительно оптимизировал часть вычислительных операций, способствовал оперативному принятию управленческих решений, обеспечив устойчивое развитие бизнес-сегментов „Лукойла“. Функционал цифровой архитектуры планируется расширять. В скором времени будут увеличены вычислительные мощности региональной сети и совершена миграция информационных систем на новые ресурсы», — сказал генеральный директор «Лукойл-Технологии» Ринальд Хамидуллин, чьи слова приводит компания.По материалам «ТАСС».