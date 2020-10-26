«Лукойл» разрабатывает новые виртуальные рабочие места

evragka Очень хочу работать в такой компании... Я так думаю, что зак... Работодателям разрешат включать санаторные путевки в расходы...

lubezniy Да, Роспотреб тут разродился методичкой по типам вакцин и ра... Вакцинация от ковида будет бесплатной

Кошки Рyлят Пока вы носились со своими конспирологическими идеями на тем... Путин поблагодарил напряженно работающую Госдуму

Lexxxey А если налоговый орган один и тот же, то заявления о снятии ... Как сменить адрес и не потерять право на вмененку

martm Тут вобще схема тупой и еще тупее. Не надо ничего покупать у... Очень плохие советы-2. Налоговое планирование или как уходит...

Мадама Хорошая вакцина, это отсутствие последствий, и выпуск "... Вакцинация от ковида будет бесплатной

lubezniy А какую и где в условиях пандемии зарегистрировали "с п... Вакцинация от ковида будет бесплатной

Arhimed0 Вы это с чьих слов знаете?от тех рукой водителей аб каторых ... Почему руководители порой принижают ценность бухгалтерии?