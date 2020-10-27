При оплате товара через операциониста банка продавец обязан применять ККТ

Нужно ли применять ККТ при получении оплаты за работы/услуги на расчетный счет ИП или ЮЛ от физического лица через операциониста банка наличным или безналичным расчетом? Этот вопрос часто задают в форумах «Клерка» и в Красном уголке бухгалтера на Фейсбуке.

Ответ на него дала ФНС на своем сайте в разделе «Часто задаваемые вопросы»: при получении оплаты от физического лица на счет ЮЛ или ИП через операциониста в банке необходимо применять ККТ независимо от способа расчета.

Налоговая служба ссылается на статью 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ от 22.05.2003 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».