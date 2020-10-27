Поменяются правила по электронным счетам-фактурам

Минфин опубликовал на федеральном портале проект приказа, которым утверждается порядок выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по ТКС с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.

Проектом устанавливаются обязанности для операторов ЭДО осуществлять межоператорский обмен документами как путем организации непосредственного взаимодействия, так и через другого оператора (других операторов) электронного документооборота.

Также в новых правилах установлено, что для участия в ЭДО продавцу (покупателю) достаточно:

оформить и представить оператору электронного документооборота заявление об участии в ЭДО;

получить у оператора идентификатор участника электронного документооборота, реквизиты доступа и другие данные, необходимые для подключения к электронному документообороту счетов-фактур.

Действующий порядок выставления и получения электронных счетов-фактур, утвержденный приказом Минфина от 10.11.2015 № 174н, будет отменен.