Запрет на проверки бизнеса хотят продлить на 2021 год. Налоговый, таможенный и финансовый контроль все равно будут

Путин на расширенном заседании Госсовета поручил проработать вопрос о продлении запрета на проведение проверок бизнеса до конца 2021 года.
На мероприятия налогового, таможенного и финансово-бюджетного контроля такой запрет распространяться не будет.
«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих продление до 31 декабря 2021 г. запрета на осуществление плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении субъектов малого предпринимательства, исключив распространение такого запрета на налоговый контроль, таможенный контроль и контроль в финансово-бюджетной сфере, а также на все виды деятельности и объекты контроля с высоким риском причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также на участников бюджетного процесса».
Также президент распорядился проработать вопрос о снижении ставок по кредитам для МСП.