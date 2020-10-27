Закрытие магазинов из-за пандемии приведет к росту цен на продукты. Но в Минпромторге считают, что причин для паники нет

Не за горами массовое закрытие магазинов из-за последствий пандемии, что может повлечь за собой рост цен на продукты. В Минпромторге же уверены, что закрытие магазинам не грозит, если они будут соблюдать предписания Роспотребнадзора.

В Ассоциации компаний розничной торговли подсчитали число закрывшихся магазинеов с марта по июль и назвали не внушающую оптимизма цифру — 62%. То есть, больше половины.

Оставшиеся продавцы опасаются, что они будут следующими. При этом, доходы покупателей сократились на 8% в годовом выражении. Это новый антирекорд с 1999 года.

«Рассчитывать на рост доходов не приходится. Это серьезнейший вызов для ретейла», — говорит председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков.

📌 Реклама

На отрасль также легла дополнительная нагрузка: закупка масок, перчаток, санитайзеров, ежедневная дезинфекция помещений. Плюс траты на поддержание ассортимента и удержание цен. Такие же расходы несут контрагенты — поставщики.

«Мы испытываем определенный прессинг, выдавливающий цены вверх. Поскольку платежеспособный спрос не повышается, мы вынуждены их сдерживать. Но наши возможности не безграничны», — отмечает Беляков.

Обуздать инфляцию ретейлерам не под силу, считают аналитики. Слишком много негативных факторов.

«Цены растут уже полгода. В сентябре после очередного скачка курса доллара и евро темпы увеличились. В первую очередь подорожали импортные непродовольственные товары — бытовая техника, компьютеры», — указывает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Следом подорожают продукты питания, предупреждают эксперты.

Глава Минпромторга не видит причин для паники. По его словам, магазины розничной торговли и предприятия общепита продолжат работать, если будут соблюдать все требования Роспотребнадзора. И, безусловно, многое зависит от эпидемиологической обстановки.