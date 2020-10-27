Сколько зарабатывают сотрудники ПФР и как будет расти их зарплата

Сейчас сотрудники ПФР в среднем зарабатывают 46 тыс. рублей. В 2021 году среднемесячный размер заработной платы работников фонда составит 47,4 тыс. рублей в месяц.

Такие данные заложены в бюджет ПФР на ближайшие три года, который проанализировали аудиторы Счетной палаты.

Расходы на зарплату сотрудников системы ПФР рассчитаны с учетом пропуска (отказа) от индексации с 1 октября 2021 года и осуществления ежегодной индексации с 1 октября 2022 года — 4 % и с 1 октября 2023 года — 4 %.

Фонд оплаты труда составит:

в 2021 году — 70 610 733,3 тыс. рублей (103,0 % к 2020 году);

в 2022 году — 71 330 385,2 тыс. рублей (101,0 % к 2021 году);

в 2023 году — 74 165 541,3 тыс. рублей (104,0 % к 2022 году).

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Фондом ежегодно планируются расходы на выплату уволенным работникам среднего месячного заработка на период трудоустройства (пособие за второй и последующие месяцы):

на 2021 год — 92 121,0 тыс. рублей (101,8 % к 2020 году, 980 человек в год);

в 2022 — 2023 годах — 81 450,0 тыс. рублей ежегодно (88,4 % к 2021 году, 866 человек ежегодно).

При этом сокращение штатной численности в системе ПФР не предусматривается.

Штатная численность в 2021-2023 годах планируется 124 258,0 штатных единиц ежегодно.

Однако, в связи с оптимизацией структуры ПФР, т.е. созданием Центров и межрайонных управлений ПФР, происходит сокращение численности в одних территориальных органах ПФР и передача штатных единиц во вновь создаваемые.

Увольняемым работникам при проведении организационно-штатных мероприятий в соответствии с трудовым законодательством выплачивается выходное пособие.