Минтруд оправдывается и обещает, что минимальная пенсия начнет расти из-за новой методики расчета

Сегодня Счетная палата опубликовала заключение на бюджет ПФР, в котором сделан вывод, что новая методика расчета прожиточного минимума пенсионера (ПМП) не приведет к его увеличению.

В документе содержится пример расчета. Однако Минтруд утверждает, что все не так печально и просто данный расчет основан на результатах прошлых лет.

В новой модели заложен ежегодный устойчивый рост прожиточного минимума пенсионера. Как и среднедушевой прожиточный минимум, он будет увеличиваться тем же темпом, которым будет расти среднедушевой медианный доход. В результате будут увеличиваться пенсии малообеспеченных пожилых граждан, утверждает Минтруд.

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В большом ряде субъектов при действующей модели установления прожиточного минимума на основе потребительской корзины он зачастую не изменялся, а, следовательно, не увеличивались и пенсии неработающих граждан — получателей ФСД и РСД.

Новая методика расчета такого риска не содержит. Величины прожиточных минимумов пенсионера как в целом по стране, так и в каждом регионе, будут увеличиваться единообразно. И такой рост будет ежегодным, обещает Минтруд.

Отметим, что в бюджете ПФР заложен рост ПМП на трехлетний период. Так, в 2020 году прожиточный минимум пенсионера составляет 9 311 рублей, а в 2023 году — 10 818 рублей. То есть, за 3 года федеральный прожиточный минимум увеличится на 1 507 рублей.

Для субъектов федерации установлен 5-летний период для перехода на новую методику.